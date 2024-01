Projets immobiliers

Soucieux de contribuer au développement économique régional, et passionné par le domaine immobilier, Damien Piller a développé, planifié et réalisé depuis la fin des années 90 de très nombreux projets ayant eu une importance stratégique pour l'essor du canton de Fribourg. C'est ainsi qu'ont notamment vu le jour le quartier de Cormanon-Est à Villars-sur Glâne, le quartier de l'Ilot du Comptoir à Fribourg, le Centre de quartier du Jura à Fribourg, plusieurs ensembles immobiliers à Bulle, dont le nouveau quartier de la gare, le quartier Pré-des-Comtes en face de la gare de Romont et encore le quartier du Clédard à Neyruz.



Un développement immobilier important est en cours à Marly avec la création du Marly Innovation Center, qui accueille déjà aujourd'hui plus de 160 entreprises regroupant 650 emplois, ainsi que l'éco-quartier de l'Ancienne Papeterie et ses 800 habitants actuels. A terme, en 2026, le Marly Innovation Center comptera 1'050 logements, 2'300 habitants et 1'000 emplois. Ce sont donc au total plus de 5'000 logements ainsi que de nombreuses surfaces commerciales et administratives qui ont été construits depuis le début des années 2000, donnant naissance à de véritables centres de vie.



Parmi les réalisations stratégiques permettant de faire avancer la région, figurent également Marly Piscine, le centre novateur des médias MEDIAparc à Villars-sur-Glâne et Payerne Airport. Un hôtel 4 étoiles de 167 chambres, avec un centre de formation d'importance nationale ainsi qu'une clinique seront en outre ouverts au Marly Innovation Center en août 2025.



En synthèse, ce sont plus de CHF 3 milliards qui ont été investis dans ces projets, en faveur d'entreprises pour l'essentiel fribourgeoises, assurant du travail à plus de 800 personnes sans interruption depuis le début des années 2000. Damien Piller est aussi actif dans le domaine du transport aérien (société Speedwings, développement de l'Aéropôle de Payerne), de l'automobile (DIMAB groupe - 6 succursales BMW – Mini et une carrosserie, plus de 170 employés), ainsi que du tourisme (remontées mécaniques de Charmey).